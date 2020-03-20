美国寄望抗疟疾药物治疗武汉肺炎 加速推动

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，美国正加速把抗疟疾药物用于治疗2019冠状病毒疾病的进程。此前，法国及中国在这方面都已有鼓舞人心的早期结果。

氯奎宁（Chloroquine）及羟氯奎宁（hydroxychloroquine）尚未获得美国政府正式许可用来对付2019冠状病毒疾病（COVID-19），但美国食品暨药物管理局（FDA）表示，将与国内制药商合作扩大生产，同时研究这两种物质的药效。

这两种药物已获准用于治疗疟疾、狼疮及类风湿性关节炎。

川普对媒体说：「我们将能几乎立刻提供这种药物，这就是食药局厉害的地方。」

美国已有1万755人感染俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病，其中154人死亡。

当局预料数字这几天还会大幅增加，因为病毒采检最初有所延迟，近日才扩大实施。

美国食药局局长哈恩（Stephen Hahn）说：「若有可能取得的实验药物，医师可要求用在患者身上，我们有相应规范，也可以很快批准。」

他表示：「举例来说，许多美国人都读过研究资料，听过媒体报导这种用来抗疟疾的氯奎宁药物，总统指示我们仔细研究，以了解是否可透过扩大用途的方法，看看是否真的对患者有益。」

氯奎宁及羟氯奎宁都是奎宁的合成形式，奎宁是在拉丁美洲的金鸡纳树皮中被发现，数百年来都用于治疗疟疾。

在更广泛的科学界，部分研究人员警示，还需要更多研究才能证明这两种药物对治疗2019冠状病毒疾病有效，而且安全。

但法国制药公司赛诺菲（Sanofi）昨天表示，基于科学家哈乌（Didier Raoult）所进行「令人鼓舞」的研究，已准备好提供法国政府数百万剂羟氯奎宁。羟氯奎宁在赛诺菲旗下是以Plaquenil名称贩售。

哈乌本周指出，以Plaquenil治疗24名患者6天后，2019冠状病毒在患者体内消失了，只有1/4的患者例外。

这项研究尚未经同侪审查或发表，法国一些科学家及官员抨击哈乌，指他可能予人错误的希望。

但哈乌说：「我只是尽我职责，我很高兴看到现在有8、9国建议对2019冠状病毒疾病患者采用氯奎宁疗法。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP