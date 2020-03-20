防疫情扩散 美墨研拟关闭边界

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 武汉肺炎疫情升温，美国国务院今天表示，美国和墨西哥正在研拟计画，禁止人民非必要的跨界行动。

美国与加拿大边界上的类似措施也可望在21日生效。

国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）表示，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）谈到「协调制定出一项计画，限制非必要的越界行动，以因应2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）大流行。」

欧塔加斯说：「两位领导人商讨了制定北美一致战略的重要性，以减少我们社区的公共卫生风险，并且更有效率地携手因应不断升高的挑战。」

蓬佩奥推文表示，他一直和厄伯拉特密切合作，「以限制越界行动，好保护我们的公民不致进一步传播疫情。」

蓬佩奥说：「相互合作，我们就可以减少公卫风险，并优先处理必要的跨界商务和贸易。」

厄伯拉特推文表示，他明天将透露更多边界关闭的细节。

随着境内武汉肺炎病例激增，美国也采取类似措施，禁止来自欧洲大部分国家、中国和世界其他地区的人民入境。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2020 AFP