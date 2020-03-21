印度防疫规定混乱 飞新德里班机半途折返阿姆斯特丹

广告 继续浏览后续

（法新社新德里21日电） 一名官员及乘客今天告诉法新社，一架荷兰皇家航空（KLM）从阿姆斯特丹飞往新德里的班机在空中折返，显然是对印度的武汉肺炎防疫规定感到困惑。

印度因为2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，已经禁止来自欧洲的班机入境，并将完全禁止所有国际商业航班入境，禁令为期一周，明日起生效。

这架荷兰皇家航空班机原定今早抵达印度首都新德里，机上包括一名因需要医疗的怀孕女性。

匿名官员告诉法新社，这架班机昨晚在飞行时获得告知，因为操作原因必须回到启程点。

这名官员表示：「德里没有给予（飞机）降落许可，因此尽管印度政府已有明确公告，我们不知道为何荷兰皇家航空决定让班机从阿姆斯特丹起飞。」

这架班机约有120名乘客，其中1位乘客匿名指出，他们要回返的消息是在飞行大约4小时后宣布，当时正行经俄罗斯上空。

印度人报（The Hindu）报导，这架班机上有大约100名印度人，他们从美国及加拿大启程。报导指出，尽管印度禁止来自欧洲的航班，但印度外交部还是批准这架班机入境，因为机上乘客只是在阿姆斯特丹过境。

然而，报导表示，印度民航部对此不以为然，要求该架航班飞回荷兰。

© 2020 AFP