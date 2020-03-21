疫情蔓延164国和地区 全球武汉肺炎确诊人数破27万

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（法新社巴黎21日电） 截至今天台北晚间7时，武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）已蔓延全球164国和地区，造成27万1660人染病，并有1万1401人死亡。

根据法新社搜集各国政府及世界卫生组织（WHO）数据所作的统计，台北时间凌晨3时自晚间7时，全球新增272起死亡病例及1万2725起确诊病例，但这个数字恐仅反映一小部分感染人数，因为目前许多国家仅对需要住院的病例进行检测。

不包含港澳地区，去年12月爆发疫情的中国至今宣布8万1008个确诊病例，包括3255人死亡及7万1740人康复。自昨天起，中国新增32人确诊及7死。

今年2月出现首例死亡的义大利，死亡人数已超越中国，在4万7021个确诊病例中，共累积4032死及5129人康复出院。

疫情第3严重的伊朗，则有1556死及2万610人确诊。

依死亡人数排序，其次严重的地区分别为：西班牙，1002死、1万9980人确诊；法国，450死、1万2612人确诊；美国，260死、1万9624人确诊。

自台北时间凌晨3时至今，阿拉伯联合大公国、立陶宛、以色列及巴拉圭皆宣布首起死亡病例，而辛巴威则出现首例确诊。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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