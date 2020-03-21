美国乡村音乐传奇肯尼罗杰斯逝世 享寿81岁

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（法新社洛杉矶21日电） 美国乡村音乐传奇歌手肯尼罗杰斯（Kenny Rogers）的家属今天表示，肯尼罗杰斯昨晚逝世，享寿81岁。

肯尼罗杰斯的家属发表声明指出：「罗杰斯在家安详辞世，他在安宁照顾下自然死亡，家属随侍在侧。」

家属表示，他们正计画小型私人丧礼，理由是「基于对2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）全国紧急状态的考量」。

肯尼罗杰斯纵横乐坛60多年，生前获得3座葛莱美奖（Grammy Awards），并以The Gambler、Lucille及Islands in the Stream 等一系列金曲为人熟知。

肯尼罗杰斯于2016年展开世界告别巡回演唱会，但在2018年4月基于健康考量，取消了他的最后几场告别演出。

肯尼罗杰斯出生于德州，于1950年代末期展开歌唱事业，并且迅速活跃于乡村摇滚、爵士乐和其他音乐类型。

后来，肯尼罗杰斯有24首歌曲登上排行榜冠军，获得6次美国乡村音乐学院奖（Academy of Country Music Awards），并且入选乡村音乐名人堂（Country Music Hall of Fame）。

肯尼罗杰斯也因与美国女歌星桃莉芭顿（Dolly Parton）的合作及参与「大青蛙布偶秀」（The Muppet Show）等电影及电视节目闻名。

© 2020 AFP