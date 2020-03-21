美奥会高层：不必急着决定东奥命运

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（法新社洛杉矶20日电） 美国奥会高层今天表示，需要更多时间来判断今年的东京奥运是否如期举行。受武汉肺炎大流行疫情影响，美国游泳协会呼吁延办奥运。

美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）主席里昂（Susanne Lyons）与记者进行电话会议时表示，国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）没有必要立刻为东京奥运的命运做出决定。

里昂说：「我想我们将认同国际奥会所说，比起今天就做决定，我们需要更多专家建议和资讯。」

「而且我们不必现在做决定。我们的赛事不是下周举行，也不是2周后举行，还有4个月的时间。」

「所以我们正在给国际奥会机会来收集资讯和专家建议。」

「此时此刻，我们不认为有必要坚持要他们做出决定。」

但里昂发表意见后几个小时，美国游泳协会（USA Swimming）呼吁USOPC提出延办东京奥运的要求，凸显美国体坛对东京奥运是否如期举行意见日益分歧。

美国游泳协会执行长辛杰（Tim Hinchey）致USOPC 执行长赫许兰（Sarah Hirshland）的公开信中表示，美国奥会高层应该「呼吁延办东京奥运」。

辛杰写道：「我们呼吁身为奥林匹克运动的领导者USOPC，运用自身影响力为运动员发声。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP