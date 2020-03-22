不敌武汉肺炎 76岁前皇马主席山斯过世

广告 继续浏览后续

（法新社马德里21日电） 西班牙足球俱乐部皇家马德里（Real Madrid）前主席山斯（Lorenzo Sanz）因为武汉肺炎住院接受治疗，他的儿子对外宣布，父亲在今天病逝，享寿76岁。

山斯在1995年到2000年掌管西班牙劲旅皇马，任内皇马拿过两次欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）冠军、1次西班牙足球甲级联赛（La Liga）冠军。

山斯的儿子小山斯（Lorenzo Sanz Jr.）发推文说：「我的父亲过世了，他不该是以这样的方式终结一生。」

「他是我所见过，世上最好、最勇敢、最认真工作的人之一，他十分热爱家庭和皇马。」

3天前，曾是职业篮球选手的小山斯表示，他的父亲因为出现2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）症状，而被送往马德里医院。武汉肺炎已在西班牙带走超过1320条人命。

皇马和西班牙国家队现任队长拉莫斯（Sergio Ramos）发推文向山斯致敬。

拉莫斯推文说：「对皇马来说，这是令人悲伤的一天…。」

「在我们陷入困境的日子，他的逝世让我们更加悲伤。我要向他的家人和朋友献上深切的哀悼。安息吧。」

皇家马德里篮球队一名球员日前确诊感染武汉肺炎，因篮球队与足球队共用一个训练基地，拉莫斯和队友目前都在隔离中。

© 2020 AFP