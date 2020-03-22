中国医疗物资运抵捷克 含数百万副口罩

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（法新社布拉格22日电） 捷克国防部今天表示，一架自中国载运100多公吨医疗用品器材的庞大货机昨天深夜已降落捷克机场，运来物资包括数百万副口罩。

截至今天捷克累计有1047例武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）确诊，其中6人康复，无人死亡。布拉格当局仍持续努力解决口罩和消毒剂不足问题。

由于捷克政府禁止民众在未遮住口鼻之下外出，加上口罩缺货，促使数以千计捷克民众在家自制口罩。

捷克国防部表示，一架俗称「鲁斯兰」（Ruslan）的苏联安托诺夫An-124型（Antonov An-124）运输机从中国深圳起飞，昨天午夜前降落在捷克中部城市巴多比契（Pardubice），运来物资还包括防毒面具。

捷克国防部说，这次运输方式属于北大西洋公约组织（NATO）「战略空运国际解决方案」（Strategic Airlift International Solution，SALIS）的一环。

捷克媒体报导，这批货运总重量达106公吨，包含500万副口罩、200万副防毒面具和其他医疗器材。此外，一架中国东方航空公司的飞机稍晚1小时后也在捷克首都布拉格降落，运来700万副口罩。

报导还说，20日已有一架中国东方航空飞机降落布拉格，机上载有100万副口罩。

捷克国防部长梅特纳（Lubomir Metnar）另在声明中表示：「我们现正计画本月再进行2次（鲁斯兰）运输行动。」他指出可能分别在24日和本月底。

欧洲联盟（EU）成员国之一捷克已下令境内所有学校、酒吧、戏院、电影院和其他场所暂时关闭。捷克共有1070万人口。

捷克内政部长哈玛谢克（Jan Hamacek）20日透露，预计未来至少6周，每周将有3架运输班机从中国运来医疗物资。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP