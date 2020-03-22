忧密闭空间传染风险 首尔露天汽车电影院正夯

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（法新社首尔22日电） 武汉肺炎疫情肆虐，为避免感染风险，韩国民众开始寻找更安全的看电影空间，让首尔的汽车电影院外排起长长的队伍。

韩国目前2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例达8897例，当局呼吁民众避免前往人群聚集处，以遏止疫情扩大。电影票房因此一落千丈。

但朴东柱（Park Dong-ju）开设的汽车电影院却让影迷能把车停在露天大银幕前，坐在车上舒适安全地欣赏电影。

朴东柱表示：「我们平常日票房业绩成长10到20%，周末电影票则销售一空。爆发冠状病毒疫情后，我们接到更多的电话和网路询问。」

他的露天电影院网站上写着斗大的「全年无休」字眼，和世界各国因担心疫情，而被迫暂时停业的电影院形成强烈对比。

22岁的医院员工崔小姐表示，她得排上上两小时才买得到票，还担心周末一票难求。她说，想与男友一起享受艺文生活，但因电影院危险又令人担忧，才找到这里。

韩国总理丁世均呼吁配合防疫，宗教、室内体育及娱乐场所关闭15天，并要求民众在家工作，避免外出。

韩国当地从演唱会到体育赛事等诸多活动，都因疫情取消或延后。

© 2020 AFP