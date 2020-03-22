武汉肺炎实施区域隔离国家 空气品质显着改善

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（法新社巴黎22日电） 专家发现，为控制武汉肺炎疫情而实施严格隔离措施的国家，空气品质持续改善。但现在判断是否带来长期影响，仍言之过早。

美国国家航空暨太空总署（NASA）提供的影像清楚可见，最早爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）的中国武汉上空二氧化氮（NO2）浓度在2月急遽下降，警示灯从红色和橘色转为蓝色。二氧化氮主要从汽车、工厂和火力电厂排出。

然而，随着中国疫情高峰过去，欧洲太空总署（ESA）最近公布的影像显示，当地二氧化氮排放量再度增加。

欧洲太空总署（ESA）也观察到，在为了抗疫而全境隔离的北义大利，二氧化氮浓度出现惊人萎缩。

此外欧洲环保署（EEA）通报，西班牙当局本月中开始实施全面隔离措施的巴塞隆纳和马德里，同样出现类似二氧化氮浓度变化。

NASA旗下「哥达德太空飞行中心」（Goddard Space Flight Center）空气品质研究员刘非（Fei Liu，译音）指出，武汉的情况是他「首次见到如此大片区域因特定事件出现（二氧化氮浓度）锐减」。

欧洲联盟（EU）监测地球的「哥白尼计画」（Copernicus Programme）研究员波丘（Vincent-Henri Peuch）也发现，义大利北部的「二氧化氮平均浓度已几乎减半」。

他告诉法新社：「二氧化氮是短期污染物，在空气中只会停留1天，因此距离排放来源近，可作为各类活动密集程度的指标。」

二氧化氮有可能引发人体呼吸系统严重发炎。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP