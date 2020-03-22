武汉肺炎袭义甲 祖文特斯前锋迪巴拉也染疫

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（法新社罗马21日电） 义甲劲旅祖文特斯队的阿根廷籍前锋迪巴拉今天表示，自己成为队上第3个对2019冠状病毒呈阳性反应的球员。另外AC米兰队退役后卫马尔迪尼也透露，他跟儿子都中镖了。

26岁的迪巴拉（Paulo Dybala）推文说：「嗨大家。我想让你们知道，我们收到2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）检测结果了。（我的女友）奥里亚娜（Oriana Sabatini）和我都是阳性。」

「幸运的是，我们现在状况非常好。谢谢你们的讯息。」

义大利甲级足球联赛（Serie A）卫冕军祖文特斯队（Juventus）表示，迪巴拉18日起就自主隔离。

迪巴拉的队友鲁加尼（Daniele Rugani）和马图迪（Blaise Matuidi），也对病毒呈阳性反应。

AC米兰（AC Milan）今天稍晚另发布声明，指现任AC米兰技术总监马尔迪尼（Paolo Maldini），与他18岁的儿子、青年队球员丹尼尔（Daniel Maldini），都在对抗病毒。

声明表示：「保罗（马尔迪尼）与丹尼尔现在状况都很好，之前已在家隔离两周，没接触其他人。现在他们会按照卫生当局的医疗规定，继续隔离到临床上康复为止。」

© 2020 AFP