美航空业若未获纾困 恐因武汉肺炎大规模裁员

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（法新社华盛顿21日电） 美国最大的几家航空业者今天请求国会给予紧急纾困协助，以避免受俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创后，全美75万名航空业从业人员遭到大规模裁员。

这些航空公司执行长们在给国会两院领袖的信中说：「除非这些员工的薪资保障补助能立即通过，否则我们之中许多人，可能被迫采取严苛措施，例如强制员工休假。」

这封由美国航空协会公布的信件说：「必须采取行动的广泛性和即时性绝非夸大，真的很紧急而且是史无前例的。」

美国航空协会（Airlines for America, A4A）代表美国航空（American Airlines）、联合航空（United Airlines）、达美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines），及货运业者联邦快递（FedEx）与优比速（UPS）。

「谨代表75万名航空业从业人员和美国的航空公司，我们敦请国会继续采取迅速行动，以通过跨党派法案，其中涵盖员工薪资保障补助金、贷款与贷款担保，以及税赋措施。情况紧迫，时间不多了。」

© 2020 AFP