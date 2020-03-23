东京奥运若延期 5大挑战排山倒海而来

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（法新社东京23日电） 2020东京奥运原订7月登场，但随着武汉肺炎疫情蔓延全球，恐难逃延期的命运。国际奥会主席巴赫接受德国媒体采访时表示，「奥运延期并不像把足球赛延到下周六举行」那样简单。

奥运规划筹备通常需要花上好几年的时间。一旦东奥被迫延期，将面临那些挑战？以下是法新社整理的5大重点。

●赛事排程

虽然很多事情仍取决于延期时间的长短，不过，若把奥运延到已有许多已知大型运动赛事的2021年，对运动员、行政人员及赛事转播工作人员来说，都将是一场梦魇。

可能撞期的大型比赛包括预计明年8月在美国举行的世界田径锦标赛（World Athletics Championships）。另外，世界游泳锦标赛预计2021年7月在日本登场，欧洲冠军联赛也已从今年延至明年举行。

●场地安排

东京奥运共有43个场馆，有些是暂时性的，有些是专为东奥而建的或是重新再利用的场地，若赛事延后，将面临各样困难。这是国际奥林匹克委员会（IOC）最担心的事情之一，国际奥会也警告说，「许多奥运所需要的重要场地届时可能都无法使用了」。

例如，全新打造、可容纳6万8000个座位的奥林匹克体育馆最大亮点之一就是奥运结束后，将作为文化或体育活动场地。一旦东奥延期，与奥运撞期的文化或体育活动，日期就需要跟着调整了。

另外，东奥主办单位也已预订东京国际展示场（Tokyo Big Sight），供数千名采访奥运的国际记者使用。东京国际展示场是许多大型会议举行的场地，需要好几个月以前预订。

●选手村后续用途

东奥选手村位于东京黄金地段，不仅可俯瞰东京湾，也可远眺知名的彩虹大桥。选手村共有21栋大楼，每栋楼层介于14到18层楼，为东京奥运提供1万8000个床位，为帕拉林匹克运动会（Paralympics）提供8000个床位。

根据规划，选手村在奥运结束后，将重新改造为豪华型的公寓式住宅，供出售或租用。奥运延期也就意味着，改造工程将延后进行，为那些已签约的住户带来很大的不确定性。

●旅馆订金

国际奥会特别点出，预定旅馆所付出的庞大订金是很难处理的问题。许多人在好几个月前就先缴纳订金，预定旅馆，但奥运延期的话，除了需要赶快重订房间，还可能损失原本的订金。

●一线希望？

若将东奥延后几个月，就可能解决先前外界对东奥最大的担忧，也就是日本闷热的夏天。先前由于担忧东京夏天高温潮湿恐影响选手安全，而将马拉松比赛移到日本北方的札幌举行，若奥运延后到秋天举行，就可能把马拉松移回东京举行。

另外，东奥延期的话，也将使运动选手有更多时间可以准备资格赛。（译者：侯姿莹/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP