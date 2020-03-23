亚股收盘深跌 日股逆势涨2%

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（法新社香港23日电） 尽管各国相继祭出大规模刺激措施，但武汉肺炎疫情不见缓和，投资人焦虑弥漫。美国联邦参议院又未能通过1兆美元紧急纾困案，加深市场悲观情绪。亚洲股市今天收盘几全面重挫。

全球武汉肺炎死亡病例激增，累计已突破1万4400人。全球行动受限人口已接近10亿人，数以十计国家暂停所有非必要商业活动，投资人对经济衰退的忧虑日益加深。

经济学家和市场分析师如今担忧武汉肺炎疫情冲击全球经济程度。各国为抗疫而采取的保持社交距离和暂停商业活动措施，对许多产业带来重大打击。

航空业受创程度尤其深。阿联酋航空（Emirates Airlines）宣布所有客运航班停飞2周，新加坡航空（Singapore Airlines）大部分飞机也将停飞至4月底。欧洲飞机制造巨擘空中巴士（Airbus）已取消去年股利发放，并放弃发布今年财测。

彭博新闻（Bloomberg News）还报导，高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通（JP Morgan Chase）等华尔街大投行全都预测，美国经济成长率将下滑。

金融服务公司AxiCorp的全球首席市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「经济成长预估下调如此快速且前所未见，清楚显示情势如何从短期卫生恐慌事件迅速演变为全球经济全面衰退。」

安侯建业联合会计师事务所（KPMG）首席经济学家韩特（Constance Hunter）也同意。他告诉彭博电视台：「这场卫生危机开始演变为金融危机。」

香港股市今天收盘下挫4.9%，上海股市收跌3.1%，雪梨股市收挫5.6%，新加坡和威灵顿股市收盘大跌逾7% ，首尔股市收跌5.3%，曼谷股市重挫9.1%，孟买股市大跌13.2%，台北和吉隆坡股市皆收跌逾3%。

唯一例外是东京股市，今天收盘劲扬2%。因日圆兑美元汇价走贬，且重量级个股软体银行（SoftBank）宣布将出售最多410亿美元（约新台币1兆2435亿元）资产，来收购库藏股、减债和提高现金部位，股价尾盘应声大涨逾18%，拉抬大盘。

© 2020 AFP