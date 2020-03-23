川普将3州列疫情重灾区 下令部署紧急医疗站

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天说，已下令对美国武汉肺炎疫情热点部署紧急医疗站，预计可容纳4000张病床。

川普在记者会上表示，他已指示美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）在纽约州、加州及华盛顿州设立医疗站。

他表示，加州8个医疗站会有2000张病床，纽约州和华盛顿州都有4个医疗站，各有1000张病床。

川普说：「我要向美国人民保证，我们每天会尽所能对抗，最终击败这个看不见的可怕敌人。」他还说：「我们处于战争状态，我们真的是在抗战。」

川普表示，他先前应要求同意发布公告，将纽约州列为重大灾区。美国武汉肺炎病例绝大多数出现在纽约州。他也说已同意将华盛顿州列为重灾区，而加州「很快」也一样。

川普在白宫例行疫情说明记者会上告诉媒体，联邦政府会提供经费让这3州出动国民兵（National Guard），协助遏止疫情扩散。

他还说，美国陆军工兵署（Army Corps of Engineers）会在纽约州协助建立临时医疗处，且美国海军医疗船「仁慈号」（USNS Mercy）会派驻加州洛杉矶。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）持续更新统计，美国过去24小时2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）新增死亡病例超过100例，目前累计417死，最严重的纽约州117死；华盛顿州95死；加州30死。全美至少3万3276人感染。

© 2020 AFP