武汉肺炎大流行 全球超过10亿人被要求待在家中

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎23日电） 根据法新社今天的数据，随着各国政府祭出措施对抗武汉肺炎大流行，全球50多个国家及地区强制及非强制性地要求总数超过10亿人的民众待在家中。

至少34个国家及地区制定强制性封锁措施，下令民众待在家中，在多数情况下，民众仍可以离家上班、购买必需品及就医，包括法国、义大利、阿根廷、美国加州、伊拉克及卢安达等地约6亿5900万人受影响。

希腊今早成为最新一个实施强制性锁国措施的国家，哥伦比亚将在明天实施，纽西兰则将在25日跟进。

而包括伊朗、德国及英国等总人口超过2亿2800万的至少4个国家，呼吁国民待在室内，并尽可能限制与他人的接触。

但这些非强制性建议影响有限。英国在人群于周末聚集公园及海滩后，当局警告要实施更强硬的措施。而在伊朗，还有数以百万计民众在上周的波斯新年「诺露兹节」（Nowruz）出门庆祝。

另外，总人口1亿1700万人的至少10个国家及地区则实施宵禁，并禁止跨夜旅行，包括布吉纳法索、智利、菲律宾首都马尼拉、塞尔维亚及茅利塔尼亚。沙乌地阿拉伯则在今晚开始宵禁。

部分国家则是在主要城市采取禁止出入的隔离措施，像哈萨克的阿拉木图（Almaty）及努尔苏丹（Nur-Sultan）、亚塞拜然的巴库（Baku）等共占约1000 万人口的城市可以看到类似举措。

© 2020 AFP