武汉肺炎 各国政商名流相继染疫

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（法新社巴黎23日电） 各国政商名流相继感染武汉肺炎，包括因性侵遭定罪的好莱坞金奖制片哈维温斯坦及摩洛哥亲王等人，都没逃脱疫情魔掌。

以下是法新社整理的部分名单：

在政坛方面，澳洲、巴西、英国、布吉纳法索、法国、伊朗、摩洛哥、挪威、波兰及西班牙等国都有政要感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）。

摩洛哥亲王亚伯特二世（Prince Albert II）19日宣布染病，而英国脱欧事务欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）同日也在推特影片中宣布，自己病毒检测呈阳性。

各国也有领导人相继隔离，包括妻子确诊的加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau），以及接触染疫医师的德国总理梅克尔（Angela Merkel），而波札那总统马西西（Mokgweetsi Masisi）出访有3例病例的纳米比亚后也跟着隔离。

在艺文圈方面，西班牙男高音多明哥（Placido Domingo）22日自爆确诊，并说他的「健康状态良好」，而因性侵深陷囹圄的好莱坞名制片哈维温斯坦（Harvey Weinstein）则在纽约州监狱确诊。

英国男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）16日表示，自己染疫并将展开隔离。

在隔离治疗两周后，与妻子丽塔威尔森（Rita Wilson）共同确诊的奥斯卡影帝汤姆汉克斯（Tom Hanks）23日表示，他与妻子的健康都在好转。

在体育界方面，西班牙足球俱乐部皇家马德里（Real Madrid）前主席山斯（Lorenzo Sanz）因武汉肺炎病逝，享寿76岁。

义大利多名球员染病，包括祖文特斯队（Juventus）的法国球员马图迪（Blaise Matuidi）跟阿根廷前锋迪巴拉（Paulo Dybala），让同队球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）被迫隔离。

在12天内，包括布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant），至少14名美国职篮NBA球员确诊。根据NBA总裁席佛（Adam Silver），多数人表示，自己没有出现症状。

© 2020 AFP