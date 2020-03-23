法国首位医师 自愿救人染武汉肺炎亡

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（法新社巴黎22日电） 法国武汉肺炎疫情日趋严峻，累计死亡人数今天攀升至674人，也首度传出有法国医师救治病人期间染疫殉职。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情已延烧法国8个大区，单日死亡病例新增112例，当局坦承，这个数字不包括在家中及养老院里病逝者。

卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）说：「我们看到这波疫情正在扩大和升级。」他还说：「这种病毒会致命，而且正在持续夺命。」

各地医院涌入7240名患者，军方必须将部分患者从疫情重灾区转送其他医院。

巴黎北方市镇康白尼（Compiegne）市长马利尼（Philippe Marini）告诉法新社，染疫殉职的67岁急诊室医师拉扎芬德拉齐（Jean-Jacques Razafindranazy）在当地医院任职。

拉扎芬德拉齐原本正在度假，为了对抗国内这波重大疫情决定重返工作岗位，被家人誉为英雄。

马利尼说，马达加斯加出生的拉扎芬德拉齐「明知自己在冒险，仍自愿回来治疗民众」。

拉扎芬德拉齐担任家庭医师的妻子同样染上武汉肺炎，已在家中隔离。

此外，法国部分地区医疗人员正因口罩等防护装备短缺，集体控告政府失职说谎。

虽然卫生部长维宏（Olivier Veran）表示已经下订逾2亿5000万枚口罩，部分医师和护理师仍抱怨必须在没有口罩的情况下做事。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP