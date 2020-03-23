澳洲求职者大排长龙 总理忧疫情导致经济大萧条

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（法新社雪梨23日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）警告，武汉肺炎疫情可能导致类似经济大萧条（Great Depression）时期的经济危机。在此同时，澳洲失业人士今天涌入全国各地的就业服务办公室。

澳洲历经创纪录的29年经济成长，但在全球爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情后，澳洲经济受到重创，尽管政府提供1890亿澳元（约新台币3.38兆元）的援助方案，全国经济仍料将陷入衰退。

法新社报导，澳洲各地出现就业服务办公室大排长龙的景象，堪称数十年来首见。澳洲今天中午起强制关闭夜店、赌场、教堂及健身房。

一个提供澳洲政府服务的入口网站也被塞爆，求职者涌入注册以获得补助金。为了帮助民众度过武汉肺炎危机，补助金额暂时倍增，每两周多550澳元。

数以万计民众面临工作不保的情况下，莫里森告诉同胞，他们遇上一场「自经济大萧条以来从未见过」的经济危机，情景类似于1920年代末期和1930年代的经济大萧条。

澳洲目前武汉肺炎确诊病例超过1600起，人口最多的几州感染率正加速上升，且有7人因此死亡。

© 2020 AFP