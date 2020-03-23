遏止疫情扩散 杜拜大型商场将关闭2周

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（法新社杜拜23日电） 武汉肺炎疫情蔓延全球，阿拉伯联合大公国除了暂停所有客机与转机航班出入境，杜拜大型商场也将暂时关闭2周，以遏制疫情进一步扩大。

阿联卫生部及灾害应变单位今天透过声明表示，这项新措施将于48小时内生效，「为期2周且可延长」。

关闭大型商场的措施包括购物中心及生鲜超市，但药局与食品零售商店将维持营业。餐厅仅能提供外送服务。

杜拜的大型购物中心包括有室内滑雪场的阿联酋购物中心（Mall of the Emirates），以及拥有大型水族馆的杜拜购物中心（Dubai Mall）。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情蔓延全球，许多国家纷纷关闭边界。为防止疫情扩散，阿拉伯联合大公国今天也宣布将暂停所有客机与转机航班出入境，为期2周，但货机与紧急疏散用的班机不在此限。

阿联境内有2大国际机场，分别位于阿布达比（Abu Dhabi）与杜拜（Dubai），皆为重要航空转运站。

阿联20日通报首2起武汉肺炎死亡病例，到目前为止，累计超过150人确诊。

波斯湾各国目前已施行各种管制措施遏止疫情扩散，尤其是空运部门。阿联已停止核发落地签证，并禁止拥有合法居留身分，但目前不在境内的外籍人士返回阿联。

© 2020 AFP