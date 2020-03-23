IOC不排除延东京奥运 全球体育界盼尽快决定

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（法新社洛杉矶22日电） 国际奥会（IOC）今天表示，武汉肺炎疫情延烧，东京奥运「延期是选项之一」，将在4周内决定。对此，全球体育圈仍敦促IOC尽快做出决定。

东京奥运原订7月24日到8月9日进行，但俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球肆虐，截至今天为止，已有超过1万3000人丧命。

除了眼前的健康、安全因素，部分运动员、协会认为，即便疫情在7月前结束，要为备战受到疫情干扰的运动员备妥适当的比赛环境也为时已晚，这让国际奥会面临将东京奥运延期的压力。

国际奥林匹克委员会主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，2020年东京奥运不会取消，但延期是选项之一，至于奥运将在何时举行，将于「4周内」决定。

对此，美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会（USOPC）与美国奥委会运动员谘询委员会的共同声明中说：「在与IOC高层、各国奥会、运动员等，经过无数的沟通后，我们知道前方的困难与阻碍，我们很感激IOC听到我们的忧虑和需求，并正尽快的做出决定。」

英国奥运协会（BOA）主席罗伯森（Hugh Robertson）说：「我们感谢IOC执委会决定考虑让2020年奥运延后，但运动员仍面临巨大的不确定性，因此我们要敦促IOC尽快做出决定。」

© 2020 AFP