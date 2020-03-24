东京奥运延至明年登场 一路走来风雨不断

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（法新社东京24日电） 国际奥会今天宣布，因武汉肺炎肆虐，原定7月24日登场的2020东京奥运确定延期。原本东京被誉为举办这项盛会的最佳城市，不料却遭病毒打翻布局，成为承平时期首度延办的奥运。

尽管国际奥林匹克委员会（IOC）对东京奥运组织委员会的筹办能力多所赞誉，但在武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情爆发威胁奥运举行、甚至果真被迫延期之前，这项全球最大综合性体育赛事已是历经波折，接连爆发经费激增、会徽抄袭、奥会主席被控行贿而下台等不光彩的丑闻。

2013年9月

国际奥会将第32届奥运主办权交给东京，日本民众欢欣鼓舞，许多人把奥运视为2011年311大地震引发海啸造成巨大伤害后，日本国力再起的黄金机会。

首相安倍晋三信誓旦旦指出，东京有效率且能胜任，主办奥运不会出差错。

2015年7月

东京奥运主场馆「新国立竞技场」建设经费，比原先计画暴增，引起多数日本民众的批评，安倍晋三被迫计画归零，重新研议。

新国立竞技场的总建设费达2520亿日圆，比原先估计增加895亿日圆，一旦建成将是全世界造价最昂贵的体育场，引发大众愤怒。

2015年9月

筹备过程祸不单行，东京奥运及帕运的会徽被指涉嫌剽窃引发争议，组委会9月1日正式决定停止使用日本设计师佐野研二郎所设计的会徽。

2018年7月

东京奥运与帕奥吉祥物名字公布，由日本小学生投票后，选出深蓝与白色相间的奥运吉祥物MIRAITOWA，以及粉红与白色相间的帕奥吉祥物SOMEITY。

MIRAITOWA由日文未来（mirai）和永远（towa）组合而成，寓意祈愿永远有美好未来。SOMEITY取自日本代表性樱花「染井吉野」（someiyoshino）及英文表示非常强有力的so mighty所组合而成，希望给予外界日本喜爱樱花及帕奥选手出色表现等印象。

2018年11月

国际奥会采取史无前例的手段，根据多项指控取消国际拳击总会（AIBA）主办奥运拳击比赛的权利。原本外界忧虑东京奥运可能没有拳击赛，不过国际奥会选择自行筹办赛事。

2019年1月

法国司法单位指控前日本奥会主席竹田恒和行贿，指他在国际奥会投票决定主办城市前后，分两阶段总计付款230万美元贿赂相关人士。竹田出面举行记者会力陈清白，但仍于该年3月请辞。

2019年10月

在警告东京盛暑之际举行马拉松对参赛选手不宜后，国际奥会决定将这项赛事移师8月较凉爽的札幌举行。组委会感到非常愤怒，但东京都知事小池百合子表示，她不得不接受这项决定。

2019年12月

世界反禁药组织（WADA）以俄罗斯当局窜改药检数据为由，禁止俄国运动员参加包括奥运在内的全球体育赛事4年。俄国誓言上诉，但原定今年3月的听证会因武汉肺炎肆虐全球而延期。

2020年3月

随着武汉肺炎全球确诊病例达到近40万起，因此病故者超过1万7000人，组委会面对是否延办的压力愈来愈大。国际奥会24日宣布，原定7月24日登场的2020东京奥运确定延后举行，最慢延到2021年夏季。这将是承平时期奥运首度延后登场。

© 2020 AFP