奥地利电视台当家主播总部隔离 确保新闻不间断

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（法新社维也纳23日电） 奥地利广播集团（ORF）今天表示，台内晚间新闻当家主播将在总部进行隔离，以确保新闻播送不会因疫情影响而中断。

奥地利广播集团招牌新闻节目Zeit im Bild当家主播沃尔夫（Armin Wolf）将成为约180名进行隔离的电视台员工之一。

沃尔夫和其他3名主持人在进入隔离区域前，将接受病毒检测，他们将在包含Zeit im Bild摄影棚的隔离区域待上两周。

奥地利广播集团总监弗拉贝兹（Alexander Wrabetz）说：「尤其我们当前的任务是在各种情况下，提供奥地利民众全面完整的资讯。」他表示，这是「奥地利广播集团史无前例」的措施。

奥地利广播集团15名技术人员21日已进入维也纳总部隔离，以确保电台持续播送节目不间断。

地方摄影棚也采取类似措施，以确保区域电视和广播服务不受影响。

弗拉贝兹表示，此举是为了避免节目因员工或员工家属染病必须隔离而中断。

维也纳主要能源供应商维也纳能源公司（Wien Energie）20日也对53名员工采取类似隔离措施，以确保城市电力和天然气供应不受疫情影响。

奥地利限制移动禁令延长至4月13日，以遏止疫情扩散。

奥地利人口约880万人，目前通报2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）3924起确诊病例，21起死亡病例。

© 2020 AFP