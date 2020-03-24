抗武汉肺炎 奥地利与匈牙利自中国空运医疗物资

广告 继续浏览后续

（法新社布达佩斯23日电） 奥地利和匈牙利为对抗武汉肺炎蔓延，自中国运进口罩等防疫器材，这些医疗物资今天送抵。

奥地利航空（Austrian Airlines）与奥地利国防部表示，两架从中国厦门起飞的奥航班机抵达维也纳，机上载着口罩等防疫器材，预定将送到奥地利西部的提洛尔邦（Tyrol），与义大利北部的南提洛尔省（South Tyrol）。

东欧最大的廉价航空匈牙利威兹航空（Wizz Air）表示，匈牙利也收到从中国运进的防疫装备和冠状病毒检测套组。

威兹航空表示，今天返抵的其中一架飞机，上面载着近11吨的医疗物资。匈牙利计划与威兹航空合作，以空运载送医疗用品。

威兹航空执行长瓦拉迪（Jozsef Varadi）在声明中说：「在这个艰难的时刻，我们正竭尽所能，贡献一己之力对抗疫情。」

除了奥地利与匈牙利外，乌克兰、捷克、希腊、义大利先前也收到自中国运进的物资。

匈牙利人口约有1000万人，通报有167起2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）确诊病例，并有7人因此丧生。

奥地利人口有近900万人，确诊案例累计超过3900个，有21人因此死亡。

© 2020 AFP