桑达姆号邮轮多人生病 智利忧疫情禁船靠港

广告 继续浏览后续

（法新社圣地牙哥23日电） 智利当局因为担心2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，今天仍禁止载着超过1800人的「桑达姆号」（Zaandam）邮轮靠港，这艘船上有42人出现类流感症状。

悬挂荷兰国旗的桑达姆号由嘉年华集团（Carnival Corporation）旗下荷美航运公司（Holland America Line）经营，7日从阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）启程。

现在这艘邮轮正在寻觅地点让生病乘客下船，接着将通过巴拿马运河（Panama Canal）前往航程终点，也就是美国佛罗里达州的劳德岱堡（Fort Lauderdale）。

荷美航运公司透过声明表示，船上1243名乘客中有13人生病，586名船组员中则有29人生病。

声明还说，由于正值流感季节，船上又无法进行2019冠状病毒疾病筛检，目前很难确定上述人员的病因。现在公司正依循美国疾病管制暨预防中心（CDC）的卫生建议。

荷美航运公司表示，目前所有病患及其密切接触者都已进行隔离。

桑达姆号绕过南美洲南端的合恩角（Cape Horn）后，本来预计21日泊靠智利圣安东尼奥港（San Antonio port），智利首都圣地牙哥（Santiago）附近区域是这座港口的腹地。

荷美航运公司说：「尽管之前已确认乘客能在智利旁达阿里纳（Punta Arenas）下船转搭飞机，但我们仍未获准这么做。自从3月14日在旁达阿里纳那时起，都没有人员下船。」

但邮轮20日、21日曾获准至圣安东尼奥港北方的瓦巴莱索港（Valparaiso）补给食物、药品和燃料。

智利迄今通报746起武汉肺炎确诊病例，并有2人不治。当局已经在18日对外封锁陆海空交通。

© 2020 AFP