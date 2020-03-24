武汉确诊患者趴趴走 俄罗斯提起刑事诉讼

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯一名顶尖传染病学专家3月初前往西班牙度假，返国后却未自我隔离，直至身体不适赴院诊疗，才被检测出武汉肺炎阳性。俄罗斯调查人员今天对此提起刑事诉讼。

俄国南部斯塔夫罗波尔地区（Stavropol）一名传染病学专家兼医疗保健高级顾问成为当地的武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）「零号病人」，让数百人暴露在感染风险中，官方启动调查。

俄罗斯联邦刑事调查单位调查委员会（Investigative Committee）在声明中表示，这名女性3月6日至9日前往西班牙度假，事前未向上级呈报，返国后也没有自我隔离。

声明说，这名专家回国后继续一般日常生活，照样在大学授课、出席会议，直至3月17日感到不适前往医院，被确诊武汉肺炎。

斯塔夫罗波尔地区区长伏拉狄米洛夫（Vladimir Vladimirov）昨天在Instagram说，这名病人确诊，同时也有愤怒的名嘴要求她受审，并禁止她再次回到医学领域工作。

当地官方表示，截至今天为止，约有350名与她接触的人受到监测，其中至少有11人疑似感染武汉肺炎。

俄罗斯迄今累计通报438起武汉肺炎确诊病例，多数病例位于莫斯科。一名确诊者死亡，但官方并未将死因归咎于武汉肺炎。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP