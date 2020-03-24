武汉肺炎全球确诊逼近40万 欧洲占逾半

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（法新社巴黎24日电） 法新社统计，截至格林威治标准时间24日11时（台北晚间今晚7时），全球武汉肺炎累计死亡病例至少有1万6961例，累计确诊病例至少近40万起，其中欧洲确诊病例占了全球逾半。

法新社整理由各国官方与世界卫生组织（WHO）提供的数据指出，自去年12月底中国出现首起武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）确诊病例后，迄今全球175个国家及领土总计通报逾38万6350起确诊病例。

其中，逾20万确诊病例都在欧洲，义大利累计6万3927例，西班牙累计3万9673例，两国确诊人数加起来占了欧洲逾半。

欧洲是遭疫情冲击最严重的洲，确诊病例至少有20万又9起，其中有1万732人死亡；亚洲则累计有9万8748起确诊病例，以及3570死亡病例。

前述数据只能反应整体疫情的「一部分」，因为许多国家只对住院诊疗的民众做检测。

从各国疫情状况来看，义大利2月出现首起死亡病例后，迄今累计死亡人数来到6077例，远远超越中国，在6万3927的累计确诊病例中，有7432人已经康复。

中国包括香港与澳门在内，迄今已累计8万1171例确诊病例，包括3277起死亡病例及7万3159人痊愈。中国自23日以来，新增78起确诊病例与7起死亡病例。

西班牙疫情惨烈程度排名全球第3，累计2696死亡病例、确诊3万9673例；紧追在后的伊朗则有1934起死亡病例、2万4811起确诊病例；法国有860起死亡病例、1万9856起确诊病例；美国有499起死亡病例、确诊病例4万6440起。

© 2020 AFP