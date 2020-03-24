疫情当头打击对手 澳航涉反竞争行为遭调查

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（法新社雪梨24日电） 澳洲航空公司执行长疑似呼吁让对手维珍澳洲航空排除在政府大型纾困之外，澳洲消费者主管机关今天表示，正在调查澳航涉及的反竞争行为。

澳洲联邦政府辖下「澳洲竞争及消费者保护委员会」（ACCC）主席席姆斯（Rod Sims）告诉法新社，已收到维珍澳洲航空（Virgin Australia）执行长斯库拉（Paul Scurrah）来信，指控澳洲航空（Qantas）「试图发出讯息，指称维珍陷入困境，无法熬过」疫情冲击。

澳航执行长乔伊斯（Alan Joyce）上周告诉天空新闻网（Sky News），澳洲政府「不应照顾管理不善的公司，那些公司管理不善已经10年了」。

乔伊斯也在一场记者会上表示，全球疫情让航空公司陷入「适者生存」处境，而澳航「确定我们会撑到最后」。

席姆斯表示，乔伊斯这种发言「非常没有帮助，在我们身处危机之际，也非常不合时宜」。

澳洲关闭边界以控制2019冠状病毒疾病（COVID-19 ，武汉肺炎）疫情之际，澳航与维珍所有国际航线都已停飞，国内航班也大幅缩减。

澳洲政府先前宣布纾困航空业，总额高达7亿1500万澳元。

© 2020 AFP