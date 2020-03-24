联准会祭空前刺激措施 亚股普遍强升

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（法新社香港24日电） 美国联邦准备理事会（Fed）昨天宣布空前的无限量购债刺激措施，亚洲股市今天几乎全面翻扬，其中日本和纽西兰股市大涨超过7%，韩国股市更飙涨逾8%。

全球不少国家虽仍因武汉肺炎疫情而正进行封城或封国，但投资人对联准会祭出的措施大大赞赏。美国央行基本上承诺印钞，这是联准会自10多年前全球金融危机以来从未采取的行动。

联准会原已将美国基准利率调降至历史最低点，昨天加码宣布将无限量收购债券，并将直接放贷给全美受疫情严重冲击的中小企业。

联准会释出的利多昨天未能激励美股投资人，华尔街3大指数全面收低。但亚洲股市今天应声普遍劲扬。

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）形容联准会的措施是「金融市场史上最重大货币实验」。万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）也说，这些行动将扭转情势。

日本市场今天还受到日本银行（BOJ）决定也展开大规模购债计画激励，东京股市收盘大涨7.1%。

首尔股市今天收高8.6%，威灵顿股市收涨7.2%，新加坡股市收高5.8%，香港、雪梨和台北股市收盘涨幅都超过4%。

上海、孟买和吉隆坡股市今天全数收高逾2%，曼谷和马尼拉股市也双双收红。但雅加达股市逆势收黑。（译者：刘淑琴/核稿：张正芊）

© 2020 AFP