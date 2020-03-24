西班牙派兵助抗疫情 惊见养老院患者陈尸床上

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（法新社马德里24日电） 武汉肺炎蔓延全球，欧洲疫情严重。西班牙政府出动军人协助抗疫，最近发现养老院患者被遗弃，甚至发现有些人陈尸床上。当局也将滑冰场充当临时停尸间，因应暴增的死亡人数。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）蔓延全球，西班牙是欧洲疫情第2严重的国家。法新社报导，根据西班牙卫生部数据，境内死亡人数在24小时内暴增462人，昨天累计2182起死亡病例。

为因应疫情的扩大，西班牙已出动军队协助进行老人安养院的消毒工作。西班牙这类机构已出现数十起死亡病例。

西班牙国防部长罗布雷斯（Margarita Robles）接受西班牙第五电视台（Telecinco）访问时表示：「我们将秉持严格、坚定的态度来处理这些机构对待老人的方式。」

罗布雷斯说，军人到养老院时，「不仅发现有些人完全被遗弃，甚至还发现有人陈尸床上」。

对此，西班牙检调单位已启动调查。

此外，首都马德里市政府发言人向法新社表示，已将马德里一间购物中心的滑冰场充当临时停尸间，以因应马德里病故人数暴增的情况。

市政府表示，这项暂时性的措施是为了减轻死者家属痛苦以及马德里医院所面临境况。

市政府稍早指出，市内14处公墓将暂停接受遗体，原因是当地职员没有适当的防护装备可用。

在这波全球大流行的疫情中，老年人是最容易受到影响的族群，许多国家的官员都要求采取极端措施来保护他们。

西班牙卫生部长伊利亚（Salvador Illa）在一场记者会表示，老人安养院「绝对是政府的首要之务」，「我们将对这些机构实施最严密的监控」。

© 2020 AFP