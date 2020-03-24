近7成美运动员支持延赛 美国奥会促东京奥运改期

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（法新社洛杉矶23日电） 在近7成的美国运动员支持东京奥运延赛的情况下，美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会（USOPC）也在今天表达支持东京奥运改期之意。

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，美国奥会虽未直接要求原订7月24日到8月9日举行的东京奥运延期，但指出从民调得到的资讯显示，「比过往更加明确的是，延期是最有前景的走向」。

美国奥会在一份措辞谨慎的声明中说：「我们鼓励国际奥林匹克委员会（IOC）采取所有必要措施，以确保东京奥运可在对所有参赛选手来说，安全且公平的环境下举行。」

美国奥会表示，有1780名美国运动员填了问卷调查，其中有68%的受访者表示，他们不认为东京奥运可以如期地公平举行。

美国奥会说：「我们从这次运动员的广泛回应中获得最重要的结论是，即便眼前的健康疑虑能在夏季尾声减缓，但训练环境、禁药管制与参赛资格选拔遭严重破坏，难以恢复到令人满意的程度。」

美国奥会又说，官员都期盼国际奥会的回应及指示，「并准备好支持美国队，并和国际社会全面合作」。

美国的田径、游泳、体操协会，都呼吁东京奥运延期。

© 2020 AFP