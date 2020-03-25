为帮NBA快艇盖新球场 老板先花121亿了纷争

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（法新社洛杉矶24日电） 为了除去替美国职篮NBA洛杉矶快艇盖新场馆的阻碍，快艇老板巴尔默（Steve Ballmer）和卖家达成协议，买下指标性的论坛球场。

巴尔默表示，将透过他和快艇副总裁合资创立的新公司CAPSS LLC，从拥有NBA纽约尼克的麦迪逊花园广场公司（Madison Square Garden Company）手中，买下洛杉矶论坛球场（Los Angeles Forum）这座位于印格坞（Inglewood）郊区的场馆。

巴尔默表示，论坛球场曾是NBA洛杉矶湖人的主场，在湖人搬到史泰博中心（Staples Center）后，论坛球场经过改装，用作演唱会等大型活动之用，未来也将如此。

这项价值4亿美元（约新台币121.84亿元）的交易将在今年稍晚完成，这也将解决巴尔默计画盖新快艇球场所面临的法律问题。巴尔默想为快艇盖新球场，遭麦迪逊花园广场公司反对，并提出诉讼。

麦迪逊花园广场公司表示，巴尔默若盖新球场，将直接和论坛球场打对台，违反麦迪逊花园广场公司与印格坞市的营运协议。

这个需要私人融资的设施，预计会有「备受粉丝关注」、1万8000个座位的NBA球场、球队总部和社区活动中心。

这还需要地方相关单位的核准。

快艇目前的主场是洛杉矶市中心的史泰博中心，是与NBA湖人、北美职业冰球联盟（NHL）洛杉矶国王共用。

根据CAPSS 所宣布，目前论坛球场的员工，将受雇于球场的新老板。

© 2020 AFP