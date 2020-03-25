北非又一国家沦陷 利比亚通报首起武汉肺炎病例

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（法新社的黎波里25日电） 利比亚当局通报，境内出现首起武汉肺炎病例。利比亚长期饱受内战蹂躏，严重削弱国家公卫系统，因此国内出现病例的消息特别令人关注。

利比亚前独裁领袖格达费（Moamer Kadhafi）2011年被推翻后，国家便陷入长期混乱。

目前利比亚分裂为东西两边政权，分别为效忠于强人哈夫塔（Khalifa Haftar）的势力，以及位在首都的黎波里（Tripoli）且获联合国（UN）承认的全国团结政府（Government of National Accord）。

全国团结政府卫生部长欧玛（Ehmed Ben Omar）昨晚通报，「利比亚出现首名冠状病毒患者」，但他并未提供这宗病例相关细节。

欧玛在网路上发表声明说，当局已采取必要措施治疗这名患者。

利比亚国家疾病管制中心（National Centre for Disease Control）官员纳加尔（Badreddine al-Najar）指出，这名患者现年73岁，一周前从沙乌地阿拉伯经突尼西亚返回利比亚。

纳加尔说，所有曾与这名患者接触过的人士都会受到监控，且须接受武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）检测。

早在利比亚检测出首起病例前，两个相互敌对的政权就已采取预防性抗疫措施，其中包括实施夜间宵禁并下令关闭餐厅和咖啡馆等。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP