因应武汉肺炎疫情冲击 G20召开紧急视讯峰会

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（法新社利雅德25日电） 沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）明天将主持20国集团（G20）紧急视讯峰会，讨论全球如何因应2019冠状病毒疾病大流行。

包括俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）、中国国家主席习近平在内的主要经济体领袖都将与会。

沙乌地阿拉伯当局今天在声明中表示，国王沙尔曼将主持会议，「促使全球面对2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行及对人类、经济造成的影响，采取协调一致的措施」。

沙乌地阿拉伯目前是20国集团的轮值主席国。由于20国集团遭批评迟于因应这场全球危机，沙乌地阿拉伯上周呼吁举行视讯会议。

除了20国集团成员之外，受疫情影响的国家如西班牙、约旦、新加坡及瑞士等国的领袖也将参与会议。国际组织的领袖，包括联合国、世界银行（World Bank）、世界卫生组织（WHO）及世界贸易组织（WTO）也会参与。

全球因2019冠状病毒疾病丧生的人数增加到近1万6000人，超过17亿人受限待在家里，法国及中国昨天都支持20国集团召开紧急会议的想法。

全球对世界经济遭病毒击溃、陷入衰退的担忧日渐加深，所谓衰退是指至少连续两季出现经济萎缩。

沙乌地阿拉伯预定于11月21日、22日在利雅德主办20国集团峰会。目前沙国境内通报767起确诊病例，是波斯湾国家中最多；此外，沙乌地阿拉伯还面临病毒导致停工及油价崩跌的双重打击。（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP