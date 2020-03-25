处理疫情得民心 纽约州长古莫比总统还像总统

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（法新社纽约24日电） 一场失控的疫情，把纽约州州长古莫推上全国舞台，他不废话、有同理心、和总统川普恰恰相反的作风折服美国人，说他是「国民州长」也不为过。

民主党籍的古莫（Andrew Cuomo）每天上电视更新疫情汇报，对许多美国民众而言，他是个安定人心的力量。

哥伦比亚大学（Columbia University）政治系教授夏皮洛（Robert Shapiro）告诉法新社：「他的表现，真有总统级的风范。」

「某种程度上，足堪比拟911事件时临危不乱、变成美国人国民市长的（纽约市长）朱利安尼（Rudolph Giuliani）。」

纽约州3月1日通报州内首例武汉肺炎确诊之后，顽强务实的古莫随即超前部署，宣布行使行政权出动国民兵、增加病床、要求州民待在室内，甚至推出政府自制的干洗手。

他自己则是每天上午11时召开例行简报会，权威却令人安心的语调透过美国各大电视台联播广及人心，让他人气急升。

他强调疫情的严重性，恳求州民待在家中（「这不是开玩笑的」），还说那些仍持续在外聚集者是「自我毁灭」、「搞不清楚状况」。

他也多次敦促州民无须惊慌，提醒他们年长者和有原发性疾病者风险最高，但恐惧可能比疾病本身还要危险。

古莫以斗牛犬个性着称，但这样的铁汉也有柔情一面，他用母亲名字「马蒂达」（Matilda）命名对包括年长者在内易染病民众的禁足令，还侃侃而谈自我隔离对心理造成的压力。

「我自己住，就连和狗共处那么久都会有点烦。」

上周古莫还和他担任电视主播的弟弟在美国有线电视新闻网（CNN）节目公然斗嘴，争论他们的母亲爱谁比较多。

纽约巴鲁区大学（Baruch College）政治系教授穆希欧（Douglas Muzzio）表示，古莫的记者会让选民对这位所谓「硬汉」的看法完全改观。

穆希欧告诉法新社：「这是记者会与心理治疗的综合体，还有点脱口秀的味道。」

甚至连作家菲斯贝因（Rebecca Fishbein）都在网站Jezebel写道，她这些年「对古莫的极度不喜并非没有来由」，但现在这些不喜，或许都已烟消云散。

古莫1957年12月出生在纽约皇后区，骨子里就流着政治的血，除了有位在1983至1994年间历任3届纽约州长的父亲老古莫（Mario Cuomo），结婚对象也出身赫赫有名的政治世家。

他1990年迎娶甘乃迪家族成员、美国前司法部长罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）之女凯丽（Kerry Kennedy），遇刺的前总统约翰．F．甘乃迪（John F. Kennedy）是她的伯伯。他和凯丽结缡15年后离异。

古莫是律师出身，1990年代转任公职，先在柯林顿政府任职，2006年当选纽约州检察长。2011年1月，古莫继承父亲衣钵当选纽约州州长，任职至今。2018年，他遭遇「欲望城市」（Sex and the City）女星辛西亚尼克森（Cynthia Nixon）挑战，但仍顺利当选。

在全美疫情失控当头，古莫展现的同理心，和动不动就对记者冷言冷语的川普天差地别。

推特21日甚至出现「＃古莫当总统」（#CuomoForPresident）的主题标签，饰演「绿巨人浩克」的好莱坞演员马克鲁法洛（Mark Ruffalo）推文说，纽约州民「真幸运」，有位像古莫这样的领袖。

© 2020 AFP