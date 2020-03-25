川普称抗疫行动快结束 盼美国复活节前复工

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（法新社华盛顿24日电） 武汉肺炎持续肆虐，纽约州长称疫情宛如「子弹列车」般扩散，美国总统川普今天却称看到隧道尽头的曙光，说冠状病毒危机开始走向结束，呼吁赶紧结束保持社交距离的防疫措施。

很想让连任竞选活动重返轨道的川普指出，拉开社交距离对美国经济造成惨重损失，他敦促国会赶紧审议历史性纾困法案。

川普告诉福斯新闻频道（Fox News）：「我们的国家不是为封锁而打造的，只要让国家停摆，就可以摧毁一个国家。我想看到国家重新开放，我迫不及待国家能在复活节前复工。」

川普宣称，他看到「隧道尽头的曙光」。他又说，希望复活节时教会能变得「热闹」。复活节为4月12日，距离现在不到3周。

美国多数地区都实施保持社交距离与隔离措施，并命令超过1/3人口待在家中，让这个全球最大经济体突然停摆。而另一个因停工而承受损失的是竞选活动，川普在全美各地的一系列造势活动已经喊卡。

武汉肺炎容易传播且可能致命，川普政府16日宣布实施「15天内减缓传播」的防疫措施，健康专家称这是防止疫情失控的基本作法。

不过，川普今天表示，他认为预防民众染疫死亡的防疫措施小题大作。他说，「汽车发生意外的人命伤亡比疫情还要惨重，但我们不会跟汽车制造业者说：『停止生产车子』。」

不过，川普后来跟声誉卓着的政府传染病专家佛奇（Anthony Fauci）一同召开记者会时，似乎收回了在复活节前复工的目标。

川普说：「我们只有在状况许可时才会这么做。」他又说，复工将仅限于美国「一部分」地区，他提及农业州、德州与西部地区，都是人烟稀少的区域。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪网站今天的数据，美国有超过700人死于武汉肺炎，确诊病例增至近5万4000例，为全球病例数第3高的国家，仅次于中国与义大利。

相较于川普抱持的无比乐观态度，纽约州长古莫（Andrew Cuomo）警告，纽约州与全美第一大城纽约市的确诊「病例数庞大」。他把疫情比拟为「子弹列车」，称「疫情没有减缓下来，反而自行加速扩散」。

© 2020 AFP