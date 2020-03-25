重新安排东奥赛期 IOC主席：将需各方牺牲妥协

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（法新社洛桑25日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，东京奥运延后举行，需要各方「做出牺牲和妥协」才能加以安排。

有鉴于武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情大流行，国际奥会昨天决定延后举行东京奥运。巴赫今天在电话会议中告诉记者，东奥延后举行，「需要相关各方做出牺牲和妥协」。

法新社报导，巴赫说，国际奥会的作用在于「让选手们的奥运梦成真」。

巴赫坦言，相关方面「曾商讨并考虑」取消东京奥运，但「一开始就很清楚，取消根本不是国际奥会同意的作法」。

这是奥运在和平时期延后举办的首例。

巴赫表示，重新安排奥运在明年举行的时间仍是个「非常棘手的问题」。

巴赫还说，已成立名为「我们开始吧（Here We Go）」的专案小组，来检视重新安排东奥赛期相关事宜。他表示，首先将与33个国际赛事总会商谈，可能会在明天展开电话会议。

巴赫说：「首先，我们必须与他们商谈，看看有什么选项。我们也必须把在奥运赛期前后举行的体育赛事日程纳入考量。」

巴赫还说，东奥时间重新安排，赛期「不仅限于夏季数月，所有选项都在讨论中，包括2021年夏季之前或夏季期间」。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP