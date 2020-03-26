抵抗疫情冲击 德国下议院通过36兆元纾困案

广告 继续浏览后续

（法新社柏林25日电） 为缓和武汉肺炎疫情对经济带来的重大冲击，德国国会下议院今天通过规模最高超过1.1兆欧元（约新台币36兆元）的纾困方案。

德国「联邦议院」（Bundestag）打破德国宪法尊崇的债务减速机制（debt brake），投票通过德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）提出的纾困计画。内容包括1560亿欧元（约新台币5兆1650亿元）的追加预算，用于医疗支出和维持企业生存。

其他措施还包括设立一「经济稳定基金」（economic stabilisation fund），其中1000亿欧元用于直接收购企业股份，1000亿欧元提供给德国国有「复兴信贷银行」（KfW）放款给有资金需求的企业，4000亿欧元让复兴信贷银行能提供企业债务担保，以及提供复兴信贷银行最多2000亿欧元的举债空间。此外还加上复兴信贷银行原已有1570亿欧元的放款额度。

萧兹表示，这份纾困案有其必要性，「因为有了这些经费，我们才能全力抵抗这场危机对我国社会和经济带来的冲击」。他还说，德国有能力负担这些措施。（译者：侯姿莹/核稿：张正芊）

© 2020 AFP