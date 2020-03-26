欧洲武汉肺炎病例逾25万 西班牙及义大利占过半

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（法新社巴黎26日电） 法新社今天的统计显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例在欧洲已超过25万例，逾半数病例在重疫区义大利及西班牙。

义大利多家报纸报导，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）武汉肺炎检测呈阴性，此前他的住所据称有1人染疫。

根据各国卫生机构和世界卫生组织（WHO）资料汇整的数据，欧洲是全球疫情最严重的地区，共计25万8068人感染、1万4640人死亡，高于亚洲的10万937人感染、3636人死亡。

义大利有7万4386起确诊病例，西班牙则有5万6188起。即使死亡率减缓，西班牙在过去24小时内仍新增逾600起死亡病例。

全球感染总数目前是48万1230人，遍及182个国家，共计2万1867死。据信实际感染人数应该更高，因为许多国家只检测严重病例或需要住院的患者。

病毒学家今天指出，德国已将武汉肺炎检测人数提高至每周50万人，德国能维持相对较低的死亡率，早期发现是关键。

世卫欧洲区办公室今天表示，欧洲疫情传播出现「令人鼓舞的迹象」，因为义大利通报的感染率降低，但最坏情况是否已经过去仍言之过早。

© 2020 AFP