武汉肺炎医疗危机 机器人站上抗疫最前线

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（法新社华盛顿25日电） 研究人员今天表示，机器人料将在对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的抗疫之路上，展现自身价值，并肩负起「肮脏且危险」医疗任务。

「科学机械人」期刊（Science Robotics）一篇社评指出，机器人能帮助远距医疗、消毒去污、处理危险废弃物以及监控民众是否遵守自主隔离措施。

研究人员写道：「从历史上看，机器人是被开发来承担枯燥、肮脏且危险的工作。随着疫情升级，机器人能扮演的角色变得愈来愈清晰。」

部分机器人已在武汉肺炎大流行期间投入使用。像是，泰国医院就派遣「忍者机器人」负责测量体温，并保护负担过重的医疗人员健康，而丹麦机器人则使用紫外线消毒经常碰触物品表面。

研究人员指出，机器人虽已在其他灾难情势及部分医疗应用上使用多年，但武汉肺炎大流行凸显扩大机器人角色的需求。

期刊编辑、上海交通大学医疗机器人研究院院长杨广中表示：「为何我们仍让前线（医护）人员暴露在病原体下？机器人是被创造出来从人类身上承担起部分风险的。」

根据与卡内基美隆大学（CMU）教授乔塞特（Howie Choset）及美国国家科学院（NAS）院长麦克纳特（Marcia McNutt）等共同撰写的社论，机器人也该应用在感染控制、照护重症患者以及运送药物和食物等。

这群作者写道：「COVID-19可能成为未来机构如何运作的转捩点。」

© 2020 AFP