研究显示 武汉封城换取重要因应时间

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 研究显示，中国武汉封城得以让2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情快速平息下来，为医疗体系争取到关键喘息空间处理严重病例。但作者认为，武汉模式不可能完全复制。

武汉是中国的交通枢纽，在1月爆发武汉肺炎群聚感染后，中国当局下令中小学、大学停课，并要求企业关闭。因应疫情而祭出的措施，导致数以百万计中国人被限制待在家中。

武汉肺炎大流行之际，目前约30亿人被建议待在家，医学期刊「刺胳针公共卫生」（The Lancet Public Health）今天发表的研究报告，检视其他国家可以从武汉封城中学到什么。

研究人员利用人们在特定地点互动的频率发展出模型，检视停课、关闭企业对武汉肺炎传播率的影响。

研究人员发现，停课与关闭企业对于减少新增案例带来显着影响，为医疗体系换取到极其重要时间来处理激增案例。

研究团队还预测解除防疫措施的影响。他们的模型显示，等到4月才解除保持社交距离措施，感染总数将会减少1/4。同时也会将8月的第2波疫情高峰延后至10月，并再度替医护人员争取到重要时间。

但研究报告第一作者、伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的普姆（Kiesha Prem）说，武汉还是要避免过早解除物理距离措施。

他解释，因为这可能导致第2波疫情高峰提早来临，但如果中国采取的是逐步放松限制，可能就可以同时延后并让疫情高峰获得缓和。

共同作者刘洋（Yang Liu，音译）说，武汉模式不可能完全复制到其他地方。

他说：「但我们认为物理距离是非常有用的，而且必须仔细调整防疫措施的解除时间，以免伴随复工与开学而来的后续感染潮。如果后续感染潮太早来到，医疗体系可能会招架不住。」

© 2020 AFP