美参院通过大规模纾困案 亚股多收红

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（法新社香港26日电） 美国国会近日就武汉肺炎大规模抗疫纾困方案细节争论不休，联邦参议院昨天终于通过这项计画，令投资人松一口气，亚洲股市今天终场大多上涨。

美国参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）将这项前所未见规模达2兆美元的纾困方案，形容为「战争时期层级的投资」。

武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情全球蔓延，引发投资人恐慌情绪。市场担忧疫情带来的冲击之际，这项纾困计画激励全球各国股市飙涨。

但因迹象显示，4名共和党参议员对这项经过共和党和民主党及白宫协商而得的大规模协议感到犹豫不决，使得华尔街股市昨天开高后涨幅收敛。

参议院最终仍以压倒性多数通过这项方案，现在法案送交众议院，通过后就能送交总统川普签署。

亚股今天终场大多上涨。雪梨股市上涨2.3%。台北股市上涨1.0%。雅加达股市大涨10.2%。威灵顿、马尼拉、孟买和曼谷股市也全面收红。

东京股市过去3天涨幅累计达近20%，但今天终场重挫4.5%。香港股市挫跌0.7%，上海股市下跌0.6%。首尔股市下挫1.1%。

新加坡股市下挫0.7%。有数据显示，新加坡今年第一季国内生产毛额（GDP）年减2.2%，创2009年金融海啸以来的最大降幅。这项消息让全球投资人提早窥见武汉肺炎疫情大流行带来的经济冲击。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP