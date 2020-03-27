对抗武汉肺炎 匈牙利28日起封锁全国2周

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（法新社布达佩斯27日电） 匈牙利总理奥班今天下令封锁全国两周，以防范2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情扩散。自明天起居民若非工作或打理基本所需，不得离开寓所。

奥班（Viktor Orban）在公共电台上表示：「自3月28日起至4月11日止，我们将在全匈牙利推行宵禁限制。…这两周期间，我们大家都只能为了工作或打理基本所需，才能踏出家门或寓居处。」

未来两周可出门的理由，包括前往商店与药局购买必需品。违反命令者将遭警方开罚最高50万富林（Forint，约新台币4万7000元）。

奥班还说，「为了以可忍受的方式把年轻人和长者分开」，商家每天上午9时至中午12时，将专为65岁以上民众服务。

这是匈牙利政府颁布的最新防疫行动。自11日宣布进入紧急状态后，政府已下达关闭学校等一系列命令。

当局自17日起也对非匈牙利国民关闭边界，导致旅客和货运业者在边界关口与布达佩斯机场陷入一团混乱。

预计国会31日将赋予奥班广泛下达命令的权力，时间持续到政府宣布紧急状态结束为止。

人口近1000万人的匈牙利，至今已出现300例武汉肺炎确诊、10人感染丧命。

© 2020 AFP