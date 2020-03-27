强力救市措施激励 亚股多数收红

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（法新社香港27日电） 武汉肺炎疫情造成多国进行封城，各国政府及中央银行也相继祭出规模庞大的刺激方案和货币宽松措施，以提振经济。种种行动激励投资人信心，亚洲股市今天收盘多数上涨。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）虽持续造成重大的人命和经济损失，全球感染人数依旧不断跃增，美国的确诊人数甚至已超过中国及义大利。

然而各国接踵端出纾困方案，20国集团（G20）表示总规模高达5兆美元（约新台币151兆元），使得投资人相信，预期出现的经济衰退会急剧但短暂，本周股市也可望写下不错涨势。

美国昨天公布上周初次申请失业救济金人数飙增300万至328万人，远远超越1982年创下的原本最高纪录69万5000人。

但投资人早有心理准备，加上美国联邦参议院通过2兆美元振兴经济方案，美股昨天收盘应声劲扬，道琼指数和标普500指数涨幅皆逾6%，乐观气氛延续到今天亚洲股市。

东京股市今天收盘上扬3.9%，香港股市收高0.6%，上海股市收涨0.3%，首尔股市收高1.9%，新加坡股市收涨1.7%，曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收红。

不过，雪梨股市今天收盘重挫5.3%，马尼拉股市收挫2.5%，台北、孟买和威灵顿股市也全数收黑。（译者：陈正健/核稿：张正芊）

© 2020 AFP