法武汉肺炎单日365死破纪录 16岁少女在列

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（法新社巴黎26日电） 法国武汉肺炎单日新增死亡人数今天创疫情爆发以来最多，其中一名16岁少女是全法国最年轻的武汉肺炎病故者，她的母亲今天道出失去女儿「难以承受」的伤痛。

法国当局今天表示，过去24小时有365人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎），全国在医院内病故的武汉肺炎患者总数来到1696人。

法国卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）告诉记者，这个数字不包括染病死在家中或养老院的武汉肺炎患者。

16岁巴黎少女「茱莉A」（Julie A）今天病逝，成为法国武汉肺炎最年轻病故者。武汉肺炎通常对年长者和原本就有健康问题的人影响较大。

少女的母亲萨宾（Sabine）透过电话告诉法新社：「真的难以承受。我们原本可以过着平凡生活。」

萨宾说，女儿一周前出现轻微咳嗽症状，21日开始觉得喘不过气，于是前往医院接受扫描和多次病毒筛检。

然而女儿病情持续恶化，今日宣告不治。卫生官员强调年轻人出现重症相当罕见。

萨宾表示：「一开始，我们被告知病毒不会影响年轻人，我们相信了，跟大家一样。」她的女儿生前未有已知的潜在健康问题。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP