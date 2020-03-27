研究：孕妇可垂直传染武汉肺炎给胎儿 但不多见

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（法新社华盛顿26日电） 一群中国科学家今天在美国医学期刊发布报告指出，已感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的孕妇有可能将病毒垂直传染给腹中胎儿，但这种情况不多。

中国科学家团队追踪武汉市33名染疫孕妇的新生儿，发现其中3人出生时已感染武汉肺炎。在如此少量样本数下，传染率为9%。

这篇论文发表在「美国医学会小儿科学期刊」（JAMA Pediatrics），内容写道：「由于生产过程实施严格的感染防控措施，因此新生儿上呼吸道或肛门采集到的SARS-CoV-2（武汉肺炎病毒学名）很可能源自母体。」

报告还说，染疫的3名男婴都是剖腹生产，因他们的母亲都患有武汉肺炎。其中1名男婴因出现胎儿窘迫情况，仅怀孕31周便早产，需要施予心肺复苏。

另2名足月产的染疫男婴则有嗜睡和发烧情况，其中1人还有肺炎。2人在加护病房接受治疗，出生6天后病毒筛检已呈阴性。

早产的染疫男婴病况则最严重，出现肺炎、呼吸困难和败血症。经在加护病房接受呼吸器、抗生素和咖啡因治疗终于痊愈，且出生后第7天病毒筛检也呈现阴性。（译者：陈正健/核稿：张正芊）

© 2020 AFP