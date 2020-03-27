邮轮业遭武汉肺炎疫情重创 川普：在美注册可获纾困

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天说，倘若美国邮轮业者希望从大规模刺激经济方案取得贷款，他赞成他们在国内注册。

美国联邦参议院昨天通过约2.2兆美元纾困法案，其中匡列5000亿美元协助大型企业，但规定对象仅限「在美国创立或组织」的企业。

总部在美国的大型邮轮业者过去都注册在税收、劳动及安全法规较宽松的国家，例如皇家加勒比游轮公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）是设在赖比瑞亚；全球邮轮业翘楚嘉年华集团（Carnival Corporation & Plc）是美英合资企业，美国部分是注册在巴拿马。

川普今天在白宫例行的防疫记者会上谈到邮轮业时说：「我确实喜欢这个概念，他们或许能来我们这里注册登记。」

他说：「一家公司设在不同的国家时，要贷款给他们确实很困难。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）一开始蔓延时，部分疫情就发生在邮轮上，导致邮轮必须在港口隔离，美国也急忙载回美国乘客。

川普13日曾宣布，为控制疫情，暂停大型邮轮业者从美国港口启航，为期30天。

© 2020 AFP