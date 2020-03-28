中国驱逐13名美国记者 吴钊燮欢迎来台驻点

广告 继续浏览后续

（法新社台北28日电） 中国日前要求纽约时报等共3家美国媒体的13名驻点记者提前离境，且禁止其未来在中港澳从事新闻工作。外交部长吴钊燮今天推文指出，欢迎这些媒体在自由民主灯塔台湾设立驻点。

吴钊燮今天在推特上发文指出，当纽约时报、华尔街日报和华盛顿邮报的媒体朋友在中国面临日益增高的敌意，他欢迎他们来台湾驻点。

吴钊燮说，在台湾这个自由民主灯塔国度，人们将张开双臂，以真诚笑容欢迎这些媒体记者。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）与中国外交部发言人华春莹19日起，针对中国隐匿武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情、箝制言论和新闻自由等争议，在推特上大打口水战。

武汉肺炎持续延烧全球，但最先爆发疫情的中国至今仍遭许多国家批评资讯不透明。北京当局18日要求「华尔街日报」、「纽约时报」及「华盛顿邮报」等3家媒体的驻中记者提前交还记者证，且今后不得在中国（含香港澳门）从事新闻工作。

这3家媒体的发行人24日发表共同声明，呼吁中国收回驱逐驻京记者的决策。中国外交部昨天约见这3家美媒的驻北京代表，提出「严正交涉」。

© 2020 AFP