中东各国采取强硬防疫措施 引发侵犯人权之虞

广告 继续浏览后续

（法新社开罗29日电） 中东各国采取大规模措施对抗武汉肺炎疫情，包括出动装甲车在街上巡逻、逮捕数百名违反规定的民众，以及监控智慧型手机等，引发部分人士担心，这些举动有侵犯人权的疑虑。

世界各国对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情大流行之际，超过30亿人的生活受封锁措施影响，还有部分地区人民遭到严格监控。

虽然各界普遍接受，有必要采取强而有力的措施来减缓疫情传播速度，但仍有反对者担心，独裁国家防疫过火，会在武汉肺炎公卫危机结束后，依然保留部分强硬的新紧急措施。

中东和北非国家的情况尤其令人担忧。这些国家普遍人权纪录不佳，位居全球排名末段班，当中不少独裁政权得以在大抵不受反对的情况下，加强安全机制，且有许多国家长期饱受政治动荡和经济困境之苦。

在摩洛哥和约旦等国家境内，可以看见军用车在空荡荡的街道上巡逻，以落实宵禁或封锁措施。这与去年导致阿尔及利亚、伊拉克、黎巴嫩和苏丹领袖下台的大规模抗议浪潮形成鲜明对比。

根据各国和世界卫生组织（WHO）公布的数据，截至28日，上述地区已有3万5618起武汉肺炎确诊病例，当中2291人不治。

在约旦，已有数百人因违反宵禁被捕；在摩洛哥，逮捕违反者的行为甚至在社群媒体上备受称赞。（译者：李宛谕/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP