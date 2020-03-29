义甲因武汉肺炎停赛 祖文特斯球员教练同意减薪

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（法新社米兰28日电） 义甲足球劲旅祖文特斯今天宣布，球员和教练沙里（Maurizio Sarri）同意减薪，因为武汉肺炎疫情蔓延，让义大利体育赛事一律停赛到至少4月3日。

祖文特斯（Juventus）的声明说：「2019-2020财务年度所获谅解并达成协议的经济和财务影响，达9000万欧元（约新台币30.44亿元）。」

祖文特斯表示，这份谅解提供的减薪金额，相当于2020年3月、4月、5月、6月的月度支出。球团补充说，如果赛季今年稍晚可以进行，球员那几个月将可获得额外报酬。

祖文特斯说：「祖文特斯十分感谢球员、教练同意共体时艰。」

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）在义大利夺走1万多条性命，数字远高出世界其他国家。

卫冕军祖文特斯目前以1分积分领先拉齐奥（Lazio），在义大利甲级足球联赛（Serie A）停赛前，位居战绩榜龙头。

欧洲其他主要球团的球员同样承诺减薪，其中包括德甲劲旅拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和多特蒙德（Borussia Dortmund）。

祖文特斯阵容不乏身价一等一的球员，包括5次获得「金球奖」（Ballon d'Or）的葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）；以及结束与兵工厂（Arsenal）宾主关系，去年以自由球员身分加盟的威尔斯中场蓝西（Aaron Ramsey）。

本周稍早，义大利体育部长史巴达佛拉（Vincenzo Spadafora）表示，对于义甲能否如大家期待的于5月初恢复比赛，他感到「非常、非常怀疑」。

© 2020 AFP